Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине

Рок-исполнительницу обвиняют в выступлениях в освобожденных российской армией населенных пунктах, записи патриотических видеороликов и призывах к военнослужащим ВСУ сложить оружие.

По данным СБУ, Чичерина разместила видео с обращением к украинским военным в конце 2022 года. Певица также якобы угрожала солдатам ВСУ «заключением в российских концлагерях в Сибири».

Ранее Чичерина и ее коллега по цеху Григорий Лепс представили песню «Русские маяки», посвященную великим россиянам и гражданам СССР. Автором текста, в котором перечисляются писатели, поэты, ученые, режиссеры, космонавты и военачальники, является поэт, ведущий программы «Свои» Влад Маленко. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

