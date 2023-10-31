Чичериной грозит пожизненное заключение на Украине
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила российскую певицу Юлию Чичерину по трем статьям уголовного кодекса и пригрозила ей пожизненным заключением за поддержку спецоперации России на Украине. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Рок-исполнительницу обвиняют в выступлениях в освобожденных российской армией населенных пунктах, записи патриотических видеороликов и призывах к военнослужащим ВСУ сложить оружие.
По данным СБУ, Чичерина разместила видео с обращением к украинским военным в конце 2022 года. Певица также якобы угрожала солдатам ВСУ «заключением в российских концлагерях в Сибири».
Ранее Чичерина и ее коллега по цеху Григорий Лепс представили песню «Русские маяки», посвященную великим россиянам и гражданам СССР. Автором текста, в котором перечисляются писатели, поэты, ученые, режиссеры, космонавты и военачальники, является поэт, ведущий программы «Свои» Влад Маленко. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru