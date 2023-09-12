Би-2 спели «Мой рок-н-ролл» с Чулпан Хаматовой
12 сентября 202316:47
Группа Би-2 исполнила песню "Мой рок-н-ролл" с Чулпан Хаматовой. Артисты спели один из главных хитов коллектива на концерте в Латвии 8 сентября. Видео с мероприятия опубликовано в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
В оригинальной версии женскую партию исполняет Юлия Чичерина, но сегодня пути музыкантов разошлись.
Годом ранее Би-2 исполнили «Мой рок-н-ролл» с певицей Елкой на «Квартирнике у Маргулиса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru