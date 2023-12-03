СБУ рекомендовала не выпускать Порошенко за границу для встречи с Орбаном
Украинская Служба безопасности сообщила в Telegram, что рекомендовала Верховной раде не выпускать в командировку за границу бывшего лидера страны Петра Порошенко, который является депутатом парламента.
СБУ заявила, что спецслужбы России якобы намерены использовать встречи ряда украинских политиков в третьих странах в интересах Москвы и в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, «который системно выражает антиукраинскую позицию».
Ранее стало известно, что пограничная служба Украины не выпустила за границу экс-президента страны Петра Порошенко. Бывший глава государства рассказал, что у него была подписана командировка председателем Верховной рады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru