СБУ рекомендовала не выпускать Порошенко за границу для встречи с Орбаном

СБУ заявила, что спецслужбы России якобы намерены использовать встречи ряда украинских политиков в третьих странах в интересах Москвы и в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече Порошенко с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, «который системно выражает антиукраинскую позицию».

Ранее стало известно, что пограничная служба Украины не выпустила за границу экс-президента страны Петра Порошенко. Бывший глава государства рассказал, что у него была подписана командировка председателем Верховной рады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

