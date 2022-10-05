СБУ обвинила врио губернатора Херсонской области в коллаборационизме

Служба безопасности Украины (СБУ) в своём Telegram-канале заявила о предъявлении новых обвинений врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его заместителю Екатерине Губаревой.

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В сообщении говорится, что Сальдо и Губарева обвиняются в коллаборационизме, в также в организации и проведении мероприятий, направленных на поддержку России.

Кроме того, им предъявлены обвинения по делу о передаче России имущества «Укрпочты».

Ранее СБУ предъявила обвинения по статье «Коллаборационная деятельность» 16 лицам за организацию референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях о вхождении в состав РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияОбвиненияУкраинаСбу Украины
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