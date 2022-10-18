СБУ обвинила в гибели самолёта «Мрия» сотрудников «Антонова»

В пресс-службе ведомства сообщили, что должностные лица получили предупреждение со стороны государственных органов, однако не предприняли должных мер для сохранения воздушного судна.

«Отдельные сотрудники предприятия длительное время препятствовали силам обороны в организации противовоздушной и наземной защиты аэродрома. Всё это привело к уничтожению АН-225 и ещё нескольких самолётов», - говорится в заявлении СБУ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил гибель АН-225 «Мрия», отметив, что это был старый самолёт, вместо которого будт построен новый, сообщает РЕН ТВ.

