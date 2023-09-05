СБУ обвинила бизнесмена Фридмана в финансировании спецоперации

В ведомстве утверждают, что с 24 февраля 2022 года Фридман якобы вложил около двух млрд рублей в несколько российских военных заводов, в том числе в «Тульский патронный завод» и «Уральский оптико-механический завод имени Яламова», используя активы «подконтрольного ему финансово-инвестиционного консорциума «Альфа-Груп».

В СБУ отметили, что также Фридман занимается распространением сухпайков, одежды и другой продукции для российских солдат, а страхование военной техники, жизни и здоровья российских военнослужащих осуществляют его страховые компании.

«Следователи СБУ предъявили Фридману обвинение по статье «Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», - заключили в ведомстве.

Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении российского бизнесмена, которого подозревают в выводе капитала. Имя подозреваемого не раскрывают. По данным местных СМИ, которые ссылаются на источники в правоохранительных органах, речь идёт о Михаиле Фридмане, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».