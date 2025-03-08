T-Data: Российские туристы чаще всего страдают от насекомых и нападения обезьян

Во время путешествий за рубежом и внутри страны российские туристы чаще всего страдают от укусов насекомых и нападения обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Т-Страхования» и аналитического проекта T-Data.

По данным источника, от укусов насекомых во время отпуска страдают 34% россиян. При этом отмечается, что из их числа в страховую компанию чаще всего обращаются после контактов с клещами (29%), осами, пчела и шершнями (10%), а также с клопами (5%) и москитами (5%).

Известно, что туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими, в том числе в 20% случаев с обезьянами и в 18% — с собаками, либо с морскими обитателями: медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%).

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Согласно информации источника, в числе стран-лидеров, в которых российские туристы чаще всего идут за помощью после встречи с животными, оказались Таиланд (38%), Индонезия (14%), Турция (10%) и Шри-Ланка (6%).

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью НСН заявил, что на Бали лихорадкой денге можно заразиться в любое время года, заболевание не передается от человека к человеку, а только от комаров, туристы тяжело переносят типичную для местных болезнь.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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