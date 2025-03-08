T-Data: Российские туристы чаще всего страдают от насекомых и нападения обезьян

Во время путешествий за рубежом и внутри страны российские туристы чаще всего страдают от укусов насекомых и нападения обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования «Т-Страхования» и аналитического проекта T-Data.

По данным источника, от укусов насекомых во время отпуска страдают 34% россиян. При этом отмечается, что из их числа в страховую компанию чаще всего обращаются после контактов с клещами (29%), осами, пчела и шершнями (10%), а также с клопами (5%) и москитами (5%).

Известно, что туристы также часто обращаются за помощью после встречи с млекопитающими, в том числе в 20% случаев с обезьянами и в 18% — с собаками, либо с морскими обитателями: медузами (9%), морскими ежами (6%), скатами и экзотическими рыбами (2%).