СБ ООН не принял резолюцию РФ об американских биолабораториях на Украине
Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции о расследовании деятельности биолабораторий США на Украине, сообщает РИА Новости.
Проекту не удалось набрать девять необходимых голосов из 15. За документ проголосовали Россия и Китай. Против высказались Великобритания, США и Франция. Остальные страны воздержались.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты утверждая, что их биологическая деятельность на Украине была мирной, пытаются оправдаться, однако доказательств этому до сих пор нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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