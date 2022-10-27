Володин потребовал закрыть американские военные биолаборатории
США должны принять меры для закрытия военных биолабораторий. Об этом в своем Telegram-канале заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, рассуждая о природе COVID-19.
Он напомнил, что немецкие ученые пришли к выводу искусственного происхождения коронавируса. Схожего мнения придерживается комиссия британского медицинского издания Lancet.
Спикер Госдумы уже называл биолаборатории США виновниками пандемии COVID-19. Он также заявил, что американский лидер Джо Байден отмалчивается из-за боязни признать истинную причину массовой эпидемии.
Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок подтвердил зарождение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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