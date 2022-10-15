Саудовская Аравия выделит $400 млн на гумпомощь украинцам

Саудовская Аравия дополнительно выделит $400 млн на гуманитарную помощь украинцам. Об этом сообщает МИД королевства.

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Как отмечается в сообщении, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Президент Зеленский поблагодарил и выразил признательность наследному принцу за решение руководства Саудовской Аравии о предоставлении дополнительной гуманитарной помощи для украинского народа в размере 400 миллионов долларов», - подчеркнули в МИД.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаГуманитарная ПомощьСаудовская Аравия
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