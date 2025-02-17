Саудовская Аравия согласилась стать посредником в переговорах по Украине

По словам источника СМИ, королевство готово сделать больше, чем просто предоставить площадку для переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. Он также добавил, что советник по национальной безопасности Саудовской Аравии возглавит команду страны.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.

