Саудовская Аравия согласилась стать посредником в переговорах по Украине

Саудовская Аравия заявила, что готова стать посредником в переговорах по урегулированию российско-украинского конфликта, сообщил со ссылкой на источники телеканал CNN.

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По словам источника СМИ, королевство готово сделать больше, чем просто предоставить площадку для переговоров в Эр-Рияде 18 февраля. Он также добавил, что советник по национальной безопасности Саудовской Аравии возглавит команду страны.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель офиса главы государства Андрей Ермак не планируют участвовать во встрече по Украине в Саудовской Аравии.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Юрьев
ТЕГИ:СпецоперацияСШАРоссияУкраинаСаудовская Аравия

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