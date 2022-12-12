Саудовская Аравия не увидела результатов от ввода потолка цен на российскую нефть

«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то значимых результатов этой меры пока нет», — сказал он. Глава ведомства отметил, что в настоящее время затрудняется сказать, как именно будут реализованы санкции в отношении российского сырья.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия в ближайшее время озвучит свой ответ на введение ценового потолка на российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

