Саудовская Аравия не увидела результатов от ввода потолка цен на российскую нефть

Ощутимых результатов от ввода потолка цен на нефть из России пока нет, сообщает Taqa со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана.

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«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то значимых результатов этой меры пока нет», — сказал он. Глава ведомства отметил, что в настоящее время затрудняется сказать, как именно будут реализованы санкции в отношении российского сырья.

Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия в ближайшее время озвучит свой ответ на введение ценового потолка на российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Цена На Нефть
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