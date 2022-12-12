Саудовская Аравия не увидела результатов от ввода потолка цен на российскую нефть
Ощутимых результатов от ввода потолка цен на нефть из России пока нет, сообщает Taqa со ссылкой на министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиза бен Сальмана.
«Что касается вступившего в силу 5 декабря потолка цен на нефть из России, то значимых результатов этой меры пока нет», — сказал он. Глава ведомства отметил, что в настоящее время затрудняется сказать, как именно будут реализованы санкции в отношении российского сырья.
Как заявил президент РФ Владимир Путин, Россия в ближайшее время озвучит свой ответ на введение ценового потолка на российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 096 / сут.
Умерли
393 тыс.+51 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+5 718 / сут.
- Вильфанд пообещали исключительно теплый понедельник в Москве
- Саудовская Аравия не увидела результатов от ввода потолка цен на российскую нефть
- В Москве выпало до 6 миллиметров осадков
- Боррель заявил, что Евросоюз истощил военные запасы из-за Украины
- В США заявили о намерении России продолжить спецоперацию на Украине
- Десятки машин попали в аварию в Татарстане из-за непогоды
- В США рассказали о состоянии здоровья Грайнер после возвращения из РФ
- Президент Финляндии Ниинисте: Необходимо продолжать сотрудничать с РФ
- Президент Сербии созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности
- Борреля беспокоит отказ Турции от антироссийских санкций
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru