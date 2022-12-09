Путин: подумаем о возможном сокращении добычи нефти

Россия в ближайшее время озвучит свой ответ на введение ценового потолка на российскую нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не станет продавать нефть в те страны, которые приняли решение по потолку цен на российскую нефть или присоединились к нему.

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«Подумаем о возможном сокращении добычи», - сказал Путин.

Президент также напомнил, что у России есть договорённости с ОПЕК+ о планке добычи. По его словам, возможно к этому понадобятся дополнительные ограничения.

«Конкретные шаги будут изложены в указе президента, который выйдет в течение ближайших нескольких дней», - добавил глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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