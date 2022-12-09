Путин: подумаем о возможном сокращении добычи нефти

Россия в ближайшее время озвучит свой ответ на введение ценового потолка на российскую нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия не станет продавать нефть в те страны, которые приняли решение по потолку цен на российскую нефть или присоединились к нему.