Путин: подумаем о возможном сокращении добычи нефти
Россия в ближайшее время озвучит свой ответ на введение ценового потолка на российскую нефть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита на саммит ЕАЭС в Киргизию, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что Россия не станет продавать нефть в те страны, которые приняли решение по потолку цен на российскую нефть или присоединились к нему.
«Подумаем о возможном сокращении добычи», - сказал Путин.
Президент также напомнил, что у России есть договорённости с ОПЕК+ о планке добычи. По его словам, возможно к этому понадобятся дополнительные ограничения.
«Конкретные шаги будут изложены в указе президента, который выйдет в течение ближайших нескольких дней», - добавил глава государства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия завершает подготовку ответа на потолок цен на нефть, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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