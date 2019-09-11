Сатановский: Теракт 9/11 подтолкнул Россию к США
Эксперт по Ближнему Востоку рассказал НСН об очевидных выводах после самого крупного теракта в истории США.
Ровно 18 лет назад, 11 сентября 2001-го года, в США произошел самый страшный теракт в истории. Террористы из группировки «Аль-Каида» (террористическая организация, ее деятельность запрещена во многих странах, в том числе в России) захватили четыре гражданских пассажирских самолета. Первый из угнанных лайнеров врезался в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, второй — в южную. Это вызвало пожар и обрушение небоскребов. Еще один самолет протаранил здание Пентагона, а четвертый, пассажиры и экипаж которого пытались оказать террористам сопротивление, упал вблизи Питтсбурга в штате Пенсильвания. Всего жертвами атак террористов стали почти 3 тысячи человек, включая пассажиров и экипажи угнанных лайнеров, еще несколько тысяч пострадали.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН сообщил, что теракт 11 сентября 2011 года продемонстрировал всемирный характер исламистского терроризма.
«Для меня это стало подтверждением того, что глобализация исламистского терроризма – это реальный факт. Я писал об этом года за 1,5 до теракта 9/11. Помнится, американцы страшно смеялись, когда им говорили, что в качестве атаки для террористов могут быть такие города, как Нью-Йорк, Париж... Президент совершенно не хотел понимать, как мир устроен», – рассказал специалист по проблемам Ближнего Востока.
Кроме того, по словам Сатановского, для произошедшее показало желание России восстановить отношения с США.
«Для нас это стало попыткой наладить с Америкой отношения - тогда Путин первым позвонил президенту Бушу», – отметил собеседник НСН.
В разных частях мира это трагическое событие отозвалось по своему.
«Кто-то это приветствовал, кто-то не понял на самом деле это или какой-то кинематографический ролик снимают, очередной фильм-катастрофу. Был момент огромного сочувствия Америке со стороны большой части цивилизованного человечества», – добавил Евгений Сатановский.
Ранее Сатановский в эфире НСН рассказал, почему США не отвернутся от Саудовской Аравии даже при наличии доказательств ее причастности к террористической атаке 2001 года.
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