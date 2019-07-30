Сатановский назвал секретом Полишинеля новые показания по делу 11 сентября

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США в обмен на возможность избежать смертного приговора выразил готовность дать показания против Саудовской Аравии. Как сообщает газета The Wall Street Journal, обвиняемый Халид Шейх Мохаммед, который находится в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо, написал письмо в федеральный суд Манхэттена, предложив «куда более широкое сотрудничество» в случае «отсутствия потенциального смертного приговора».

В эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что возможные показания обвиняемого в терактах 11 сентября против Эр-Рияда ничего не поменяют.

«То, что саудовское руководство, конкретные люди, руководство спецслужб, имело прямое отношение не только к формированию “Аль-Каиды” (террористическая организация, запрещенная в России - прим.НСН), но и ко всему, что происходило в отношении американцев и на американской территории, и ко всему, что происходило в Ираке и Афганистане, достаточно хорошо известно. Это секрет Полишинеля. То, что руководство ЦРУ в курсе этого и приложило все усилия к тому, чтобы достоянием общественности вся эта информация не стала, тоже хорошо известно. То, что денег на взаимодействие с Саудовской Аравией и американский военно-промышленный комплекс и американский бизнес в целом зарабатывают достаточно для того, чтобы не заморачиваться на таких мелких подробностях, тоже хорошо известно. Это же не нас обвинять во вмешательстве в американские выборы и том, которое произошло, и том, которое не произошло, но произойдет обязательно в 2020 году, как они говорят, только непонятно зачем. С нами это просто. С китайцами это просто. А с саудовцами это большой бизнес», — сказал он.