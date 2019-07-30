Сатановский назвал секретом Полишинеля новые показания по делу 11 сентября
Президент Института Ближнего Востока рассказал НСН, почему США не отвернутся от Саудовской Аравии даже при наличии доказательств ее причастности к террористической атаке 2001 года.
Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США в обмен на возможность избежать смертного приговора выразил готовность дать показания против Саудовской Аравии. Как сообщает газета The Wall Street Journal, обвиняемый Халид Шейх Мохаммед, который находится в тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо, написал письмо в федеральный суд Манхэттена, предложив «куда более широкое сотрудничество» в случае «отсутствия потенциального смертного приговора».
В эфире НСН президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский заявил, что возможные показания обвиняемого в терактах 11 сентября против Эр-Рияда ничего не поменяют.
«То, что саудовское руководство, конкретные люди, руководство спецслужб, имело прямое отношение не только к формированию “Аль-Каиды” (террористическая организация, запрещенная в России - прим.НСН), но и ко всему, что происходило в отношении американцев и на американской территории, и ко всему, что происходило в Ираке и Афганистане, достаточно хорошо известно. Это секрет Полишинеля. То, что руководство ЦРУ в курсе этого и приложило все усилия к тому, чтобы достоянием общественности вся эта информация не стала, тоже хорошо известно. То, что денег на взаимодействие с Саудовской Аравией и американский военно-промышленный комплекс и американский бизнес в целом зарабатывают достаточно для того, чтобы не заморачиваться на таких мелких подробностях, тоже хорошо известно. Это же не нас обвинять во вмешательстве в американские выборы и том, которое произошло, и том, которое не произошло, но произойдет обязательно в 2020 году, как они говорят, только непонятно зачем. С нами это просто. С китайцами это просто. А с саудовцами это большой бизнес», — сказал он.
И Вашингтон не отступится от Эр-Рияда, пока работает этот бизнес, считает Евгений Сатановский. По его словам, Штаты могут поменять свою позицию лишь в одном случае.
«Если Саудовская Аравия войдет в ЕврАзЭс и переориентируется на российское вооружение, я вас уверяю, мы через 5 минут увидим все на свете: и полный текст докладов по поводу 11 сентября без купюр, и показания всех кого надо, и частные иски пойдут, и авуары в американских банках у них конфискуют. Но этого же не будет», — заключил собеседник НСН.
Напомним, что в результате терактов 11 сентября в Нью-Йорке погибли около трех тысяч человек. Власти Саудовской Аравии отрицают какую-либо причастность к нападениям.
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