Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин за пару дней предупредил Буша о терактах 11 сентября
Экс-аналитик ЦРУ, американский политолог Джордж Биби утверждает, что президент РФ Владимир Путин предупредил об угрозе террористической атаки в США Джорджа Буша-младшего за пару дней до трагедии. Об этом сообщает РИА Новости.
Такую информацию Биби обнародовал в своей книге "Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу". По информации Биби, у Путина появились такие данные от российской разведки.
Как отмечает агентство, в архиве сохранена информация о разговоре Джорджа Буша-младшего (тогда президента США) с Владимиром Путиным 10 сентября 2001 года. За день до теракта.
Напомним, в результате серии терактов 11 сентября в Нью-Йорке погибли около трех тысяч человек.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Кабмин одобрил законопроект о выплате частных пенсий в 55 и 60 лет
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин за пару дней предупредил Буша о терактах 11 сентября
- Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии
- Мосгоризбирком обнародовал число кандидатов на выборы в Мосгордуму
- Зеленский объяснил, почему он заступился за педофилов