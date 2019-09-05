Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Путин за пару дней предупредил Буша о терактах 11 сентября

Такую информацию Биби обнародовал в своей книге "Российская западня: как наша теневая война с Россией может вылиться в ядерную катастрофу". По информации Биби, у Путина появились такие данные от российской разведки.

Как отмечает агентство, в архиве сохранена информация о разговоре Джорджа Буша-младшего (тогда президента США) с Владимиром Путиным 10 сентября 2001 года. За день до теракта.

Напомним, в результате серии терактов 11 сентября в Нью-Йорке погибли около трех тысяч человек.

