«Сарая аль-Кудс» показала второе видео с похищенным россиянином

На видеозаписи мужчина говорит, что он здоров и в порядке. Ранее посольство Израиля в РФ сообщило о публикации первого ролика с Труфановым.

В диппредставительстве указали, что боевики похитили Труфанова вместе с мамой, невестой и бабушкой. Женщин удалось вернуть в Израиль во время первой сделки по освобождению заложников. Отца Труфанова жестоко убили террористы, уточнили в посольстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

