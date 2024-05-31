«Сарая аль-Кудс» показала второе видео с похищенным россиянином

Палестинская группировка «Сарая аль-Кудс» обнародовала второе видео с российским заложником Александром Труфановым, сообщает «РЕН ТВ».

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На видеозаписи мужчина говорит, что он здоров и в порядке. Ранее посольство Израиля в РФ сообщило о публикации первого ролика с Труфановым.

В диппредставительстве указали, что боевики похитили Труфанова вместе с мамой, невестой и бабушкой. Женщин удалось вернуть в Израиль во время первой сделки по освобождению заложников. Отца Труфанова жестоко убили террористы, уточнили в посольстве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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