Депутат Милонов заявил, что в России не будут признавать иноагентом Санта-Клауса

«Запрещать святого Николая, святителя Николая Угодника, Чудотворца и одного из самых почитаемых святых на русской земле, нет никакого желания. Я категорически против», - сообщил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как добавил Милонов, коммерческий образ Санта-Клауса, представленный в рекламе ряда зарубежных брендов, является новым воплощением традиционного персонажа, однако в подобной трансформации нет ничего удивительного.

Ранее сообщалось, что глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к Гепрокуратуру РФ с просьбой признать Санта-Клауса иноагентом в России. По его словам, ряд иностранных компаний могут финансировать образ зарубежного персонажа в России, чтобы разрушить традиционные российские ценности, напоминает «Радиоточка НСН».

