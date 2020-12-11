Sanofi заявила об отсрочке разработки вакцины от коронавируса

Французская фармацевтическая компания Sanofi и британская GlaxoSmithKline (GSK) объявили, что откладывают разработку вакцины от COVID-19. Об этом пишет Reuters.

Решение об изменении сроков разработки вакцины компании приняли на основании результатов клинических испытаний. Оказалось, что препарат не вызывает удовлетворительного иммунного ответа среди пожилых испытателей.

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Компании рассчитывают запустить производство вакцины к концу 2021 года при положительных результатах клинических исследований. Ранее Sanofi и GSK планировали сделать свою вакцину доступной к середине 2021 года.

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ФОТО: Рамиль Ситдиков//РИА Новости
ТЕГИ:ВакцинаПандемияКоронавирус
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