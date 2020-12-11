Sanofi заявила об отсрочке разработки вакцины от коронавируса

Французская фармацевтическая компания Sanofi и британская GlaxoSmithKline (GSK) объявили, что откладывают разработку вакцины от COVID-19. Об этом пишет Reuters.

Решение об изменении сроков разработки вакцины компании приняли на основании результатов клинических испытаний. Оказалось, что препарат не вызывает удовлетворительного иммунного ответа среди пожилых испытателей.