Sanofi заявила об отсрочке разработки вакцины от коронавируса
Французская фармацевтическая компания Sanofi и британская GlaxoSmithKline (GSK) объявили, что откладывают разработку вакцины от COVID-19. Об этом пишет Reuters.
Решение об изменении сроков разработки вакцины компании приняли на основании результатов клинических испытаний. Оказалось, что препарат не вызывает удовлетворительного иммунного ответа среди пожилых испытателей.
Компании рассчитывают запустить производство вакцины к концу 2021 года при положительных результатах клинических исследований. Ранее Sanofi и GSK планировали сделать свою вакцину доступной к середине 2021 года.
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