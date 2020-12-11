Эксперты рекомендовали использование вакцины Pfizer в США

Комитет экспертов при американском регуляторе FDA выступил за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что достоинства препарата перевешивают его недостатки. После соответствующей рекомендации FDA может разрешить применение вакцины 11 декабря.