Эксперты рекомендовали использование вакцины Pfizer в США

Комитет экспертов при американском регуляторе FDA выступил за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщает РИА Новости.

Специалисты отмечают, что достоинства препарата перевешивают его недостатки. После соответствующей рекомендации FDA может разрешить применение вакцины 11 декабря.

Хакеры взломали серверы с данными о вакцине Pfizer и BioNTech

Немецко-американская вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, по завершении клинических испытаний показала эффективность 95%. Компании подали заявку на регистрацию препарата в США и Евросоюзе.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВакцинаСША
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