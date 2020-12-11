Эксперты рекомендовали использование вакцины Pfizer в США
Комитет экспертов при американском регуляторе FDA выступил за то, чтобы рекомендовать использование вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer и немецкой BioNTech, сообщает РИА Новости.
Специалисты отмечают, что достоинства препарата перевешивают его недостатки. После соответствующей рекомендации FDA может разрешить применение вакцины 11 декабря.
Немецко-американская вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, по завершении клинических испытаний показала эффективность 95%. Компании подали заявку на регистрацию препарата в США и Евросоюзе.
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