Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский
16 марта 202316:51
Парламент Молдавии одобрил поправки в законодательство, которые позволяют переименовать государственный язык из молдавского в румынский.
«Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю!», - цитирует спикера Игоря Гросу РИА Новости.
Оппозиция заявила, что будет опротестовывать решение в Конституционном суде.
Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал незаконной попытку переименовать молдавский язык в румынский.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+13 009 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+11 360 / сут.
- Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
- Путин: в России смягчат ограничения по выводу из страны дивидендов западных компаний
- АТОР: Путевки в Сочи на летний сезон 2023 подорожали на 12%
- Собянин пригласил москвичей принять участие в субботнике 15 апреля
- Путин поручил дополнительно повысить МРОТ с 2024 года
- СМИ: Упавший в Чёрное море беспилотник США нашли около Севастополя
- ДТП в Подмосковье унесло жизни пяти человек
- Путин рассказал о множестве друзей России на Западе
- Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток
- Депутат Абдалкин, смотревший Путина с лапшой на ушах, получил штраф
16 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru