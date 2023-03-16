Парламент Молдавии одобрил переименование госязыка в румынский

Парламент Молдавии одобрил поправки в законодательство, которые позволяют переименовать государственный язык из молдавского в румынский.

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«Законопроект одобрен во втором чтении голосами 58 депутатов. Поздравляю!», - цитирует спикера Игоря Гросу РИА Новости.

Оппозиция заявила, что будет опротестовывать решение в Конституционном суде.

Ранее экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал незаконной попытку переименовать молдавский язык в румынский.

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ФОТО: Парламент Молдавии
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