Санду заявила, что одержала победу на выборах президента Молдавии

Действующий лидер Молдавии Майя Санду заявила о своей победе во втором туре выборов президента, сообщает РИА Новости.

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Она поблагодарила избирателей «за активное участие в прошедших выборах», а также поддержала призыв конкурента Александра Стояногло к сохранению стабильности, спокойствия и мира в республике.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98 процентов протоколов с участков, Санду набирает 54,43 процента голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 45,57 процента.

Ранее Кремль заявил о невмешательстве России в выборы в Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:МолдавияМайя Санду

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