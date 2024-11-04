Санду заявила, что одержала победу на выборах президента Молдавии

Она поблагодарила избирателей «за активное участие в прошедших выборах», а также поддержала призыв конкурента Александра Стояногло к сохранению стабильности, спокойствия и мира в республике.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии после обработки 98 процентов протоколов с участков, Санду набирает 54,43 процента голосов, у бывшего генпрокурора Александра Стояногло — 45,57 процента.

Ранее Кремль заявил о невмешательстве России в выборы в Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

