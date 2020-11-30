Санду считает нечестным требовать от Кишинева уплаты газового долга Приднестровья

Требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями Приднестровья, несправедливо и нечестно. Такое мнение высказала в эфире телеканала РБК избранный президент Молдавии Майя Санду.

Она пояснила, что правы берег платит исправно «Газпрому», а левый берег накопил очень большой долг. По словам политика, общий размер долга составляет сейчас около 7,5 млрд долларов.

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Санду отметила, что это большая проблема, но ее нужно решать.

Ранее избранный президент заявляла, что Кишинев никогда не признает этот долг.

Санду на первой пресс-конференции после победы на выборах заявила о необходимости вывести из Приднестровья российских военных. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН оценил боеспособность группировки российских миротворцев в Приднестровье.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПриднестровьеРоссийский ГазМолдавия
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