Санду считает нечестным требовать от Кишинева уплаты газового долга Приднестровья
Требовать от Кишинева уплаты долга за газ, который использовался потребителями Приднестровья, несправедливо и нечестно. Такое мнение высказала в эфире телеканала РБК избранный президент Молдавии Майя Санду.
Она пояснила, что правы берег платит исправно «Газпрому», а левый берег накопил очень большой долг. По словам политика, общий размер долга составляет сейчас около 7,5 млрд долларов.
Санду отметила, что это большая проблема, но ее нужно решать.
Ранее избранный президент заявляла, что Кишинев никогда не признает этот долг.
Санду на первой пресс-конференции после победы на выборах заявила о необходимости вывести из Приднестровья российских военных. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН оценил боеспособность группировки российских миротворцев в Приднестровье.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Матвиенко назвала национальную идею
- «За правду» Прилепина объединилась с движением «ПВО» Старикова
- СМИ: президент Чехии потребовал у контрразведки сведения о работе в стране спецслужб РФ
- Санду считает нечестным требовать от Кишинева уплаты газового долга Приднестровья
- Генсек НАТО рассказал о планах продолжить наращивать военное присутствие в Черном море
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru