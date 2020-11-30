Санду считает нечестным требовать от Кишинева уплаты газового долга Приднестровья

Санду отметила, что это большая проблема, но ее нужно решать.

Ранее избранный президент заявляла, что Кишинев никогда не признает этот долг.

Санду на первой пресс-конференции после победы на выборах заявила о необходимости вывести из Приднестровья российских военных. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН оценил боеспособность группировки российских миротворцев в Приднестровье.



