Военный контракт упростит иностранцам получение гражданства РФ

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает упрощенную процедуру получения российского гражданства в случае заключения контракта о прохождении военной службы.

Документ опубликован на портале правовой информации.

Для получения гражданства России иностранцу нужно будет заключить военный контракт сроком не менее года. В таком случае им не надо будет предоставлять вид на жительство, также с них снимается требования беспрерывного проживания в России в течение пяти лет.

Также Владимир Путин подписал закон, которым в Уголовный кодекс вносятся такие понятия, как «мобилизация», «военное положение», «военное время». Госдума их приняла закон 20 сентября.

21 сентября Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Отправить в зону СВО планируется около 300 тысяч человек, что составляет чуть больше одного процента от общего мобилизационного запаса. Региональные военкомы взялись «под козырек» исполнять указ, что привело к множеству ошибок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

