Санду отправила в отставку главу минэнерго на фоне роста цен на газ

Тариф на газ для населения в Молдавии вырос одномоментно на 27,6%, до 16,7 тыс. леев (914 долларов) за 1 тысячу кубометров.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказался против погашения многомиллионной задолженности за потребленный газ перед российским «Газпромом».

