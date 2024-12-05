Санду отправила в отставку главу минэнерго на фоне роста цен на газ

Президент Молдавии Майя Санду своим указом отправила в отставку Виктора Парликова с поста министра энергетики. На сайте главы государства опубликован соответствующий указ главы государства.

Ранее сегодня отставки министра потребовал премьер-министр Молдавии Дорин Речан, возложив на него ответственность за рост тарифов на газ и кризис в энергетике. Вместе с Парликовым премьер призвал уволить руководителя госкомпании «Энергоком» Виктора Бынзаря, а также представителя правительства в наблюдательном совете «Молдовагаза» Сергея Тофилата. Он обвинил топ-менеджеров в задержке закупок газа по приемлемым ценам.

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Тариф на газ для населения в Молдавии вырос одномоментно на 27,6%, до 16,7 тыс. леев (914 долларов) за 1 тысячу кубометров.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказался против погашения многомиллионной задолженности за потребленный газ перед российским «Газпромом».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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