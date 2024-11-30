Украина потребовала поставки электроэнергии из пяти европейских стран
30 ноября 202415:09
Украинские власти потребовали поставлять Киеву электроэнергию из пяти стран Европы. Об этом сообщило Минэнерго Украины в своем Telegram-канале.
Сообщается, что Киев планирует импортировать электроэнергию из Молдавии, Венгрии, Румынии, Словакии и Польши.
Планируемый общий объем поставок составляет 11 747 мегаватт-час, а мощность — 1165 мегаватт.
Ранее отключения электричества в результате повреждения инфраструктуры начались в Луцке (Волынская область). Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru