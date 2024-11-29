В Молдавии заявили, что не намерены платить «Газпрому» $709 млн долга
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан высказался против погашения многомиллионной задолженности за потребленный газ перед российской компанией «Газпром». Об этом он заявил в интервью телеканалу Moldova 1.
«"Газпром" пытается обусловить дальнейшие поставки выплатой несуществующего долга. Мы не собираемся оплачивать эту задолженность», — указал Речан.
Ранее представители «Газпрома» заявили, что Молдавия задолжала за топливо $709 млн, при этом Кишинев не признал долг и предложил оплатить лишь $8,6 млн. В то же время молдавская сторона обвинила российскую компанию в нарушении обязательств по объемам поставок газа.
В конце 2024 года истекает срок договора о транзите газа из РФ в Молдавию через территорию Украины, напоминает Ura.ru. Ранее вице-премьер республики Олег Серебрян заявил, что прекращение поставок топлива обернется для Молдавии гуманитарной катастрофой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru