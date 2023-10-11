Санду обвинила РФ в подготовке дестабилизации ситуации в Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия планировала дестабилизировать ситуацию в стране, но отказалась от этих намерений. Об этом политик заявила в эфире телеканала TVR Moldova.
По ее словам, у Москвы был план дестабилизации и изменения конституционного строя. Никаких доказательств президент не предоставила.
«Мы сейчас видим другую тактику: подкупать, ввязываться в выборы, подкупать кандидатов», - добавила она.
Санду ранее заявила, что Молдавия будет готова присоединиться к Евросоюзу к концу текущего десятилетия, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru