Санду обвинила РФ в подготовке дестабилизации ситуации в Молдавии

По ее словам, у Москвы был план дестабилизации и изменения конституционного строя. Никаких доказательств президент не предоставила.

«Мы сейчас видим другую тактику: подкупать, ввязываться в выборы, подкупать кандидатов», - добавила она.

Санду ранее заявила, что Молдавия будет готова присоединиться к Евросоюзу к концу текущего десятилетия, сообщает «Радиоточка НСН».

