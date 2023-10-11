Санду обвинила РФ в подготовке дестабилизации ситуации в Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Россия планировала дестабилизировать ситуацию в стране, но отказалась от этих намерений. Об этом политик заявила в эфире телеканала TVR Moldova.

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По ее словам, у Москвы был план дестабилизации и изменения конституционного строя. Никаких доказательств президент не предоставила.

«Мы сейчас видим другую тактику: подкупать, ввязываться в выборы, подкупать кандидатов», - добавила она.

Санду ранее заявила, что Молдавия будет готова присоединиться к Евросоюзу к концу текущего десятилетия, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМайя СандуМолдавия

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