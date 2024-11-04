Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии
4 ноября 202401:01
Действующий лидер Молдавии Майя Санду опередила соперника Александра Стояногло, сообщает «360».
Это произошло после подсчета 93,33% протоколов. Президент набрала 50,49%, против 49,51% у оппонента.
При подсчете 90% голосов лидировал Стояногло. После завершения голосования кандидаты обратились к избирателям.
Санду призвала ответственных за подсчет голосов быть внимательнее, а Стояногло поблагодарил всех участвовавших в голосовании.
Ранее Кремль заявил о невмешательстве России в выборы в Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru