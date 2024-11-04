Санду обошла Стояногло на выборах президента Молдавии

Действующий лидер Молдавии Майя Санду опередила соперника Александра Стояногло, сообщает «360».

ЦИК Молдавии: Стояногло лидирует с 51,36%

Это произошло после подсчета 93,33% протоколов. Президент набрала 50,49%, против 49,51% у оппонента.

При подсчете 90% голосов лидировал Стояногло. После завершения голосования кандидаты обратились к избирателям.

Санду призвала ответственных за подсчет голосов быть внимательнее, а Стояногло поблагодарил всех участвовавших в голосовании.

Ранее Кремль заявил о невмешательстве России в выборы в Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:МолдавияМайя Санду

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