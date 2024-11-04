ЦИК Молдавии: Стояногло лидирует с 51,36%

В Молдавии на президентских выборах экс-генпрокурор, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло лидирует во втором туре выборов с 51,36% голосов, у Санду - 48,64%, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральную избирательную комиссию после обработки 85% протоколов.

В Молдавии сообщили о кибератаке на один из сайтов Центризбиркома

3 ноября в Молдавии прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года.

Ранее Кремль заявил о невмешательстве России в выборы в Молдавии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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