Санду: Молдавия получит от ЕС самый большой пакет помощи за всю историю

Молдавия получит от Европейского союза самый большой за всю историю независимости финансовый пакет помощи – около 1,8 млрд евро будут направлены на укрепление энергетической безопасности, поддержку реформ и помощь населению, в том числе в Приднестровье. Об этом сообщила глава республики Майя Санду.

Она отметила, что ЕС «приходит» с новым пакетом поддержки, чтобы смягчить последствия кризиса. По словам Санду, эти средства частично компенсируют рост тарифов на электроэнергию для граждан и бизнеса. Для Приднестровья помощь расширяется за рамки срочной поддержки, указала она.

Также президент подвернула, что в ближайшие два года в энергетический сектор республики будут сделаны значительные инвестиции для укрепления его безопасности и эффективности.

Ранее компания «Энергоком» сообщила о поставке более 5,7 миллиона кубометров газа в Приднестровье за три дня. Поставка происходила по заявкам «Тираспольтрансгаза». Помимо этого, Молдавия использовала 20 миллионов евро из европейского гранта для закупки газа с целью гуманитарной помощи Приднестровью, передает «Радиоточка НСН».

