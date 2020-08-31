Самый заразный штамм коронавируса обнаружен в Индонезии

Самый заразный штамм COVID-19, который ранее был распространен в США, обнаружили в Индонезии,

Как сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на ученых, штамма D614G ранее не было в Индонезии, но в соседней Малайзии он был зарегистрирован в середине августа.

Россияне могут остаться без караоке до конца года из-за коронавируса

По данным ученых, скорость передачи штамма D614G в 10 раз выше, чем у штамма коронавируса, который нашли в Китае в начале пандемии. Тем не менее неизвестно, насколько опаснее более заразный штамм COVID-19.

Отмечается, что в настоящее время до 40% больных коронавирусом в Индонезии заражены этим штаммом D614G.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Коронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры