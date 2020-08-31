Самый заразный штамм коронавируса обнаружен в Индонезии
31 августа 202010:16
Святослав Павлов
Самый заразный штамм COVID-19, который ранее был распространен в США, обнаружили в Индонезии,
Как сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на ученых, штамма D614G ранее не было в Индонезии, но в соседней Малайзии он был зарегистрирован в середине августа.
По данным ученых, скорость передачи штамма D614G в 10 раз выше, чем у штамма коронавируса, который нашли в Китае в начале пандемии. Тем не менее неизвестно, насколько опаснее более заразный штамм COVID-19.
Отмечается, что в настоящее время до 40% больных коронавирусом в Индонезии заражены этим штаммом D614G.
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31 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru