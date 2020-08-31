Самый заразный штамм коронавируса обнаружен в Индонезии

По данным ученых, скорость передачи штамма D614G в 10 раз выше, чем у штамма коронавируса, который нашли в Китае в начале пандемии. Тем не менее неизвестно, насколько опаснее более заразный штамм COVID-19.Отмечается, что в настоящее время до 40% больных коронавирусом в Индонезии заражены этим штаммом D614G.