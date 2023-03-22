Самый популярный певец в мире вошел в книгу рекордов Гиннесса
Канадский певец The Weeknd вошел в книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире.
Он стал первым музыкантом в мире, чьи треки прослушали более ста миллионов пользователей в месяц. Песни The Weeknd прослушали 111,4 миллиона человек.
The Weeknd не в первый раз устанавливает рекорд Гиннесса. В 2016 году его альбом Starboy был признан самым популярным на Spotify. Артист также является рекордсменом по нахождению в первой десятке чарта Billboard Hot 100 среди мужчин.
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