В Португалии нашли самую старую собаку в мире

Уточняется, что по состоянию на 1 февраля 2023 года Боби, который родился 11 мая 1992 года, исполнилось 30 лет и 266 дней. Данную информацию подтвердили в португальской правительственной базе питомцев, отметив, что средняя продолжительность жизни для этой породы составляет от 12 до 14 лет.

«Боби не просто самая старая собака из ныне живущих - он самая старая собака на свете», — сказано в Книге рекордов Гиннесса.

Владельцы собаки уверены, что дожить до такого возраста Боби позволила спокойная, умиротворяющая обстановка вдали от города.

Ранее в Российской кинологической федерации заявили, что в 2022 году самой популярной среди россиян породой собак стал немецкий шпиц, сообщает RT.

