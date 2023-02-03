В Португалии нашли самую старую собаку в мире
Пёс породы Рафейру ду Алентежу по кличке Боби, живущий в Португалии, признан самой долгоживущей собакой. Соответствующая запись появилась в Книге рекордов Гиннесса.
Уточняется, что по состоянию на 1 февраля 2023 года Боби, который родился 11 мая 1992 года, исполнилось 30 лет и 266 дней. Данную информацию подтвердили в португальской правительственной базе питомцев, отметив, что средняя продолжительность жизни для этой породы составляет от 12 до 14 лет.
«Боби не просто самая старая собака из ныне живущих - он самая старая собака на свете», — сказано в Книге рекордов Гиннесса.
Владельцы собаки уверены, что дожить до такого возраста Боби позволила спокойная, умиротворяющая обстановка вдали от города.
Ранее в Российской кинологической федерации заявили, что в 2022 году самой популярной среди россиян породой собак стал немецкий шпиц, сообщает RT.
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