Прокуратура проверит данные о столкновении трапа с самолетом в Шереметьево

Московская межрегиональная транспортная прокуратура проверит данные о столкновении самоходного трапа с самолетом в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом надзорное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В прокуратуре обратили внимание на появившиеся в СМИ сведения об инциденте.

«По предварительным данным, вчера вечером, во время движения по маршруту спецтранспорт совершил наезд на хвостовую часть Airbus A321 "Аэрофлота", который находился на стоянке без пассажиров», — указано в заявлении.

Задержек отправления авиарейсов не допущено, специалисты оценивают техсостояние лайнера. Прокуратура выяснит обстоятельства ЧП и даст оценку действиям сотрудников аэропорта.

Ранее в авиагавани в американском Сиэтле два пассажирских самолета столкнулись во время руления, некоторые рейсы временно приостановили, напоминает «Свободная пресса».

