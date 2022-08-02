Самолет, в котором может находиться Пелоси, летит в сторону Тайваня
Борт, который предположительно может перевозить спикера американской Палаты представителей Нэнси Пелоси, взял курс на Тайвань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Flightradar.
Согласно информации сайта, «Боинг С-40С» вылетел из Куала-Лумпур в неизвестном направлении, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем отправился на север.
СМИ сообщают, сайт Flightradar не выдержал количество посетителей и упал — число наблюдателей за бортом Пелоси перевалило за 360 тысяч человек — это новый рекорд.
Пресс-секретарь МИД Китая Хуа Чуньин заявила, что власти готовы принять решительные меры, если Пелоси прилетит на Тайвань.
«Мы внимательно следим за маршрутом Пелоси. Если США будут склонны идти своим путем, Китай примет решительные меры для защиты суверенитета и интересов безопасности Китая. Пекин четко изъяснил свою позицию США, и обе стороны находятся в тесной связи на всех уровнях и по всем каналам», - сказала Чуньин.
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань «носит сугубо провокационный характер».
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