Самолет с помощью из РФ прибудет в Сербию 3 апреля

Самолет с российской гуманитарной помощью для борьбы с коронавирусом прибудет в Сербию 3 апреля. Об этом сообщил президент балканской страны Александр Вучич, передает РИА Новости.

По словам Вучича, на борту самолета будут 8 врачей, группа специалистов по дезинфекции, а также средства медицинской защиты, лекарства и аппараты ИВЛ.

Накануне самолет с российской гуманитарной помощью прилетел в США. По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, половина стоимости груза медицинского оборудования, который был доставлен из России в США, была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, вторая половина - американской стороной.

