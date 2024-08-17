Самолет кандидата в вице-президенты Вэнса вернулся в Милуоки из-за ЧП на борту
Самолет сенатора США, кандидата в вице-президенты республиканца Джей-Ди Вэнса экстренно вернулся в аэропорт Милуоки в штате Висконсин из-за чрезвычайной ситуации на борту. Об этом пишет Daily Beast со ссылкой на представителя политика Тейлор ван Кирк.
По данным издания, пилот заявил о неисправности уплотнителя двери самолета Trump Force Two. Борт вернулся в Милуоки после объявления чрезвычайной ситуации.
«Как только проблема была решена, самолет вернулся на запланированный маршрут в Цинциннати», — сообщила ван Кирк.
Неисправность дверного уплотнителя в самолете может грозить разгерметизацией.
Ранее самолет экс-президента США, кандидата в главы государства Дональда Трампа не смог совершить посадку в штате Монтана и был перенаправлен в другой аэропорт из-за неисправности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru