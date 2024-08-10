СМИ: Самолет Трампа перенаправили в другой аэропорт из-за неисправности
Самолет бывшего президента США, кандидата на пост главы государства Дональда Трампа не смог совершить посадку в аэропорту в штате Монтана, борт перенаправили в другую авиагавань из-за неисправности. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«Самолет... Дональда Трампа был вынужден отказаться от посадки в Монтане в пятницу из-за технической неисправности», — говорится в сообщении.
У политика был запланирован митинг в городе Бозмен, однако его частный самолет совершил посадку в Биллингсе. Расстояние между городами составляет около 240 километров.
Ранее на Дональда Трампа было совершено покушение на митинге в штате Пенсильвания, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Огонь по политику открыл 20-летний Томас Мэттью Крукс, одна из пуль задела ухо Трампа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru