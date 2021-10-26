Сами виноваты: США подозревают в пособничестве террористам

США уверены в возобновлении терактов в Афганистане, поскольку они участвовали в формировании запрещенных группировок, считает военный аналитик Константин Сивков.

США сами виноваты в формировании террористических группировок на Ближнем Востоке, этим и объясняется осведомленность американских военных в планах террористов, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков. Ранее замглавы Минобороны США по политическим делам Колин Кол заявил, что разведка США в течение полугода ожидает возобновления зарубежных атак афганских боевиков, состоящих в террористической группировке «Исламское государство» или ИГИЛ (запрещена в России). При этом «Аль-Каиде» (запрещенная в РФ террористическая организация) может потребоваться для возобновления терактов год или два.

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«Осведомленность Пентагона понятно откуда! Они же сами создали эти движения, сами с ними и борются. Они ими руководят. И они – Соединенные Штаты Америки, Пентагон – планируют, что через год, в течение года Пентагон силами ИГИЛ, а потом и «Аль-Каиды» возобновит атаки в Афганистане», - уверен военный.

При этом он опроверг предположения, что разведка США с помощью подобных заявлений провоцирует террористов на атаки или угрожает другим странам.

«Да нет, это чепуха полнейшая, однозначно. Провоцируются атаки прямыми указаниями и финансированием, а не всякими дурными словами», - отметил Сивков.

23 октября стало известно о старте учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе Таджикистана и Афганистана.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПентагонТеррористыТерактыАфганистан
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