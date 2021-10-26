Сами виноваты: США подозревают в пособничестве террористам

«Осведомленность Пентагона понятно откуда! Они же сами создали эти движения, сами с ними и борются. Они ими руководят. И они – Соединенные Штаты Америки, Пентагон – планируют, что через год, в течение года Пентагон силами ИГИЛ, а потом и «Аль-Каиды» возобновит атаки в Афганистане», - уверен военный.

При этом он опроверг предположения, что разведка США с помощью подобных заявлений провоцирует террористов на атаки или угрожает другим странам.

«Да нет, это чепуха полнейшая, однозначно. Провоцируются атаки прямыми указаниями и финансированием, а не всякими дурными словами», - отметил Сивков.

23 октября стало известно о старте учений стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе Таджикистана и Афганистана.

