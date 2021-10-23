Активная фаза учений ОДКБ стартовала на таджикско-афганской границе
Практические действия учений Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) начались на границе Таджикистана и Афганистана, передает ТАСС.
Мероприятия стартовали с проведения воздушной разведки района предстоящих действий парой самолетов Л-39 ВВС Таджикистана на полигоне Харб-Майдон в 20 км от границы с Афганистаном. Согласно сценарию учений, разведка обнаружила выдвижение двух колонн техники с условными боевиками.
Первым в борьбу с условным противником вступил пограничный наряд погранвойск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана и мобильная группа пограничников на автомобилях повышенной проходимости. «Боевикам» противодействовали группы спецназа, которые одолели условного противника, с помощью стрелкового оружия и гранатометов вынудив его изменить направление движения.
Специальные учения «Эшелон», «Поиск» и совместные учения КСОР ОДКБ проходят на таджикистанских полигонах Харб-Майдон и Момирак под общим руководством командующего войсками Центрального военного округа генерал-полковника Александра Лапина. В маневрах участвуют 4 тысячи военнослужащих и более 500 единиц техники.
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