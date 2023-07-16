Одессу покинуло последнее судно в рамках зерновой сделки

Последнее судно в рамках зерновой сделки в воскресенье покинуло порт Одессы. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Шокирующее» зерно. Страны ЕС страдают от переизбытка украинской продукции

Судно Samsun вышло из порта Одессы утром в воскресенье. Оно следует под турецким флагом.

Действие зерновой сделки завершается в понедельник, 17 июля. Президент России Владимир Путин назвал условием продления соглашения выполнение требований Москвы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Россия согласилась продлить зерновую сделку. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не делала на этот счет никаких заявлений, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинТурцияОдессаЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры