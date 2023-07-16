Одессу покинуло последнее судно в рамках зерновой сделки
Последнее судно в рамках зерновой сделки в воскресенье покинуло порт Одессы. Об этом сообщило агентство Reuters.
Судно Samsun вышло из порта Одессы утром в воскресенье. Оно следует под турецким флагом.
Действие зерновой сделки завершается в понедельник, 17 июля. Президент России Владимир Путин назвал условием продления соглашения выполнение требований Москвы.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что Россия согласилась продлить зерновую сделку. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Москва не делала на этот счет никаких заявлений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Владелец марки одежды и обуви Baldinini исключил уход из России
- В Киеве признали активное наступление ВС РФ на трех направлениях
- «Лучше станет не от макарон». В России рассказали, как помочь Шебекино и всей в Белгородской области
- Одессу покинуло последнее судно в рамках зерновой сделки
- В Астраханской области пожар со свалки перекинулся на пять зданий
- Глава СНБО Данилов: Украина ожидает от Запада «взрослого поведения»
- Президент Болгарии упрекнул Киев за ведение конфликта за счет ЕС
- «Нехороший день». Эксперты сделали выводы после заявления Путина об изучении трофеев
- Путин заявил о полной зависимости европейских политиков от США
- Умерла актриса и певица Джейн Биркин
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru