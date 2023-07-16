Вице-президент Турции понадеялся на продление зерновой сделки

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил, что власти республики прилагают все усилия для продления зерновой сделки. Слова политика приводит телеканал A Haber.

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Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проделал большую работу по реализации сделки в экономическом и гуманитарном плане. По его словам, Анкара продолжает добиваться продления сделки.

Вице-президент республики выразил надежду, что Россия согласится продлить сроки реализации соглашения.

Эрдоган ранее заявил, что президент России Владимир Путин согласился продлить сделку. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Кремль не делал заявлений на этот счет, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: marinetraffic.com
ТЕГИ:Владимир ПутинЗерноТурция

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