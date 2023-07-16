Вице-президент Турции понадеялся на продление зерновой сделки

Он отметил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проделал большую работу по реализации сделки в экономическом и гуманитарном плане. По его словам, Анкара продолжает добиваться продления сделки.

Вице-президент республики выразил надежду, что Россия согласится продлить сроки реализации соглашения.

Эрдоган ранее заявил, что президент России Владимир Путин согласился продлить сделку. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Кремль не делал заявлений на этот счет, передает «Радиоточка НСН».

