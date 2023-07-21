Салливан обозначил сроки начала подготовки пилотов ВСУ на F-16
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что подготовка украинских летчиков на американских истребителях F-16 начнется этим летом.
По его словам, летчики приступят к обучению в ближайшие недели. Конкретной даты Салливан не озвучил.
Он назвал подготовку летчиков к обучению длительным процессом. США пытаются ускорить начало программы, заявил Салливан на Аспеновском форуме по безопасности.
«Я не могу назвать точную дату, но могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев», - подчеркнул представитель администрации США.
Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппии ранее сообщил, что обучение украинских пилотов в Соединенном Королевстве начнется в августе, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru