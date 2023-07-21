Салливан обозначил сроки начала подготовки пилотов ВСУ на F-16

По его словам, летчики приступят к обучению в ближайшие недели. Конкретной даты Салливан не озвучил.

Он назвал подготовку летчиков к обучению длительным процессом. США пытаются ускорить начало программы, заявил Салливан на Аспеновском форуме по безопасности.

«Я не могу назвать точную дату, но могу сказать, что это вопрос нескольких недель, а не месяцев», - подчеркнул представитель администрации США.

Замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппии ранее сообщил, что обучение украинских пилотов в Соединенном Королевстве начнется в августе, передает «Радиоточка НСН».

