Белый дом усомнился в способности F-16 изменить ход конфликта на Украине

В Белом доме уточнили, что Украина может получить американские истребители до конца года. При этом в администрации США усомнились, что самолеты окажут существенное влияние на конфликт.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 16 июля анонсировал начало обучения украинских летчиков на F-16. Он уточнил, что программа подготовки может стартовать до конца месяца.

Газета Politico ранее сообщила о планах западных стран обучить 6-9 украинских пилотов. По информации издания, подготовка может начаться в августе в Дании, передает «Радиоточка НСН».

