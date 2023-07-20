Белый дом усомнился в способности F-16 изменить ход конфликта на Украине
Поставка истребителей F-16 Украине вряд ли изменит ход конфликта, заявили в администрации президента США.
В Белом доме уточнили, что Украина может получить американские истребители до конца года. При этом в администрации США усомнились, что самолеты окажут существенное влияние на конфликт.
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 16 июля анонсировал начало обучения украинских летчиков на F-16. Он уточнил, что программа подготовки может стартовать до конца месяца.
Газета Politico ранее сообщила о планах западных стран обучить 6-9 украинских пилотов. По информации издания, подготовка может начаться в августе в Дании, передает «Радиоточка НСН».
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