Посол США в России назвал переговоры США и России «продуктивными»
Посол США в России Джон Салливан отметил важность непубличных переговоров при решении вопроса гарантий безопасности. Об этом дипломат рассказал в интервью телеканалу «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом).
Он также отметил, что дискуссию, которая состоялась между представителями России и США в Женеве 10 января нельзя считать провалом, так как в ходе переговоров были затронуты вопросы, которые ранее не обсуждались.
«Это была продуктивная дискуссия», - заявил Салливан.
Ранее американская газета The New York Times объявила, что по переговоры по российским предложениям гарантий безопасности закончились «победой Кремля».
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