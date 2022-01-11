Посол США в России назвал переговоры США и России «продуктивными»

Он также отметил, что дискуссию, которая состоялась между представителями России и США в Женеве 10 января нельзя считать провалом, так как в ходе переговоров были затронуты вопросы, которые ранее не обсуждались.

«Это была продуктивная дискуссия», - заявил Салливан.

Ранее американская газета The New York Times объявила, что по переговоры по российским предложениям гарантий безопасности закончились «победой Кремля».

