СМИ: в Казахстане заблокировали Telegram и WhatsApp на фоне протестов

В то же время Beeline подтвердили РИА Новости перебои с мобильным интернетом на территории Казахстана, которые не зависят от компании.

Ранее Правительственная комиссия Казахстана в ответ на протесты объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11).

