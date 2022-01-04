СМИ: в Казахстане заблокировали Telegram и WhatsApp на фоне протестов

На территории Казахстана перестали работать популярные мессенджеры: Telegram, WhatsApp и Signal. Об этом сообщает интернет-издание Vласть.

По предположениям издания, мессенджеры были заблокированы на фоне протестов, которые вспыхнули на территории Казахстана против повышения цен на сжиженный газ.

Президент Казахстана призвал к диалогу требующих снизить цены на газ демонстрантов

В то же время Beeline подтвердили РИА Новости перебои с мобильным интернетом на территории Казахстана, которые не зависят от компании.

Ранее Правительственная комиссия Казахстана в ответ на протесты объявила о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр ($0,11).

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КазахстанМессенджеры
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