Санду официально признана президентом Молдавии

Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов президента. Он официально признал Майю Санду главой республики.

Додон намерен обсудить с Санду досрочные выборы в парламент Молдавии

Об этом сообщил председатель суда Домника Маноле. Она отметила, что решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия, передает ТАСС.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН рассказал, к каким последствиям приведет правление избранного президента Молдавии, а также оценил шансы Додона вернуть пост главы государства.




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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыМолдавия
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