Санду официально признана президентом Молдавии
Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов президента. Он официально признал Майю Санду главой республики.
Об этом сообщил председатель суда Домника Маноле. Она отметила, что решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия, передает ТАСС.
Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН рассказал, к каким последствиям приведет правление избранного президента Молдавии, а также оценил шансы Додона вернуть пост главы государства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+27 927 / сут.
Умерли
45 280+562 / сут.
Выздоровели
2,0 млн+25 877 / сут.
- Голикова призвала не останавливать вакцинацию в период январских праздников
- Путин призвал не «вешать судимость» на людей за мелкие нарушения
- Омская фирма «потеряла» беспилотник за 2 млн рублей
- Медведев призвал отбирать животное за жестокое обращение
- Санду официально признана президентом Молдавии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru