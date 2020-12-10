Санду официально признана президентом Молдавии

Об этом сообщил председатель суда Домника Маноле. Она отметила, что решение является окончательным, не может быть обжаловано и вступает в силу с даты принятия, передает ТАСС.

Философ, лидер Международного евразийского движения Александр Дугин в эфире НСН рассказал, к каким последствиям приведет правление избранного президента Молдавии, а также оценил шансы Додона вернуть пост главы государства.











