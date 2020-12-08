Додон намерен обсудить с Санду досрочные выборы в парламент Молдавии

Так Додон прокомментировал свой отказ от выполнения требования оппозиции отправить в отставку действующего премьер-министра страны Иона Кику. По словам Додона, прежде чем принимать решение, партиям необходимо согласовать даты проведения досрочных выборов и "совместные действия".

Додон неформально возглавляет ПСРМ. Президент пообещал помочь проведению выборов в парламент осенью 2021 года.

Агентство отмечает, что отставка правительства может привести к роспуску парламента, однако по закону кабмин не обязан меняться при вступлении в должность нового президента. Инаугурация Майи Санду запланирована на 24 декабря.

