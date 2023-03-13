Саакашвили заявил о «смертельном» похудении и болях в костях
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что имеет критическую потерю в весе в гражданской клиники в Тбилиси, отбывая тюремный срок. Об этом он сообщил в письме по запросу телеканала Sky News.
По словам экс-президента, сначала он весил 120 килограммов, а сейчас его вес не превышает 64 килограммов. Саакашвили привёл мнение врачей, согласно которому, если он похудеет еще на 4 кг, у него могут начать отказывать разные органы.
Также политик поведал, что всё время находится в кровати, а его кости «распадаются». По словам Саакашвили, он испытывает очень сильную боль. Он также еще раз заявил, что его специально отравили.
Саакашвили тайно прибыл в Грузию в конце сентября 2021 года, несмотря на то, что на родине в отношении него было открыто сразу несколько уголовных дел. 1 октября он был задержан в Тбилиси, затем помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку.
Впоследствии его перевели в тюремную больницу в Тбилиси, после - в военный госпиталь в Гори. Наконец, 12 мая 2022 года Саакашвили был помещен в гражданскую клинику «Вивамед» в столице Грузии.
Глава грузинского Института стратегии и управления Петр Мамрадзе в комментарии НСН заявил, что именно сообщники экс-президента Михаила Саакашвили спровоцировали массовые протесты в стране в связи с законопроектом об иноагентах.
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