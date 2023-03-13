Саакашвили заявил о «смертельном» похудении и болях в костях

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили утверждает, что имеет критическую потерю в весе в гражданской клиники в Тбилиси, отбывая тюремный срок. Об этом он сообщил в письме по запросу телеканала Sky News.

По словам экс-президента, сначала он весил 120 килограммов, а сейчас его вес не превышает 64 килограммов. Саакашвили привёл мнение врачей, согласно которому, если он похудеет еще на 4 кг, у него могут начать отказывать разные органы.

Также политик поведал, что всё время находится в кровати, а его кости «распадаются». По словам Саакашвили, он испытывает очень сильную боль. Он также еще раз заявил, что его специально отравили.